Pallamano Benevento, oggi il derby campano con la Genea Lanzara Fischio d'inizio previsto alle 18:30 al Pala Ferrara. E' il recupero della sesta giornata.

La Pallamano Benevento può essere il giudice della corsa al secondo posto in classifica, l’ultimo che assegna un posto nei play off di serie A2. Dopo aver battuto con merito il Ragusa e aver giocato una grande partita a Fondi, la squadra di Rui Carvalho affronta questo pomeriggio la Genea Lanzara.

Il derby campano che era stato rinviado causa covid, valido il recupero della sesta giornata del girone di ritorno, scatterà alle 18:30 al Pala Ferrara. Salernitani e siciliani sono in lotta punto a punto e una vittoria nel derby campano permetterebbe di scappar via alla squadra del presidente Sica. La Pallamano Benevento però ha un altro progetto per il match odierno, quello di vincere ancora tra le mura amiche e agganciare Palermo a quota 20 in quarta posizione. La squadra del presidente Carlo La Peccerella vive sicuramente il periodo di maggiore fiducia nonostante sia penalizzata da tanti incontri ravvicinati che renderanno sempre più complicato il lavoro di Rui Carvalho nella gestione delle risorse. Tanti i motivi per seguire questa avvincente sfida tra due squadre che hanno un progetto a lungo termine con roster pieni di giovani atleti.