Scherma, Azzi ha fatto visita all'Accademia Olimpica Furno Il presidente Federale è giunto in città per seguire il lavoro della Nazionale Paralimpica.

L’obiettivo è chiaro: dopo una buona spedizione a Tokyo si punta su Parigi 2024. Le paralimpiadi in Europa sono una grande occasione che la squadra italiana vuole sfruttare. E’ il motivo per cui si lavora intensamente senza lasciare nulla al caso e i risultati delle prime due tappe di Coppa del Mondo confermano la bontà del percorso intrapreso. Questa settimana la Nazionale Paralimpica di scherma è impegnata a Benevento e oggi è arrivato in visita il presidente federale Paolo Azzi. Il numero uno della scherma azzurra è stato accolto dal Coordinatore del settore paralimpico Dino Meglio, da Francesca Boscarelli e dai responsabili d’arma Simone Vanni per il fioretto, Francesco Martinelli per la spada e Marco Ciari per la sciabola che stanno lavorando con la rientrante due volte campionessa paralimpica di fioretto Bebe Vio, con Matteo Betti, Alessia Biagini, Sofia Brunati, Marco Cima, Edoardo Giordan, Emanuele Lambertini, Michele Massa, Andreea Mogos e Alberto Morelli, a cui si sono uniti Julia Anna Markowska, Rebecca D’Agostino ed Elisa Molteni. Non c’è la sannita Rossana Pasquino, grande protagonista a San Paolo con tre medaglie, che è in Spagna per un impegno di lavoro e non ha potuto prendere parte al raduno della Nazionale nella sua città.

Il presidente Azzi ha puntato il mirino sul percorso che l’attività paralimpica sta facendo insieme a quella dei normodotati. “L’integrazione fra scherma Olimpica e Paralimpica ha diversi anni sulle spalle. Per me sono tutti atleti. Quest’anno abbiamo anche iniziato gli allenamenti integrati. Non facciamo più distinzioni”. La squadra azzurra è reduce da una buona avventura paralimpica ma Parigi è già dietro l’angolo. “Questi ragazzi hanno fatto bene a Tokyo, sono ripartiti dopo lunghi mesi di sosta. Le cose stanno andando bene, siamo molto contenti come Federazione. Manca poco all’inizio della qualificazione per Parigi, siamo contenti che sia ripartita anche l’attività internazionale dopo una lunga attesa. E' una cosa molto importante”.

Sabato e domenica, al Palatedeschi, ci sarà spazio per la Terza Prova Nazionale paralimpica di qualificazione ai Campionati Italiani in programma dal 10 al 12 giugno a Macerata. Spazio anche al Gran Premio Giovanile under 14 Interregionale (Basilicata, Campania, Molise e Puglia) e al Torneo Promozionale Interregionale “Memorial Maestro Antonio Furno” riservato alle prime lame ed esordienti.