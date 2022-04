Pallamano Benevento, Rui Carvalho: "Dobbiamo subito voltare pagina" Il tecnico portoghese pensa già alla prossima trasferta in terra siciliana.

La Pallamano Benevento ha dato battaglia per un tempo, poi è arrivato il calo. Il derby campano con la Genea Lanzara è stato giocato con orgoglio e voglio, ma i tanti impegni ravvicinati hanno limitato la truppa di Rui Carvalho che al termine della gara ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi. "Abbiamo giocato un buon primo tempo, poi nella ripresa qualcosa non ha funzionato".

Il tecnico portoghese sa bene che in un tour de force come quello che attende il gruppo giallorosso è inutile recriminare ma è meglio guardare avanti e farlo velocemente. "Sapevamo che sarebbe stato difficile per tante ragioni, ora dobbiamo subito voltare pagina per pensare alla prossima partita. Stiamo giocando ogni tre giorni ed è normale che i ragazzi finiscano per accusare questa situazione".

Sabato si torna in campo nella lunga trasferta siciliana per sfidare il Girgenti. Serve una vittoria per agganciare il quarto posto occupato dal Palermo che ha due gare e altrettanti punti in più. Le prestazioni delle ultime settimane dicono che i giallorossi sono in netta crescita, per questo l’obiettivo quarto posto è ampiamente alla portata, ma bisognerà necessariamente fare punti lontano dalle mura amiche.