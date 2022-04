Benevento 5, a Viterbo per chiudere il discorso play off Contro la capolista sarà dura ma basta un punto per la matematica qualificazione agli spareggi.

Serve un punticino per chiudere i conti e non guardare gli altri risultati. In casa Benevento 5 è giornata di vigilia. Domani alle 16:00 si gioca a Viterbo contro la capolista Active Network che cerca il sigillo finale per chiudere i conti per il primo posto. La sconfitta contro la Lazio ha complicato il cammino del Benevento 5 verso i play off.

In caso di ko a Viterbo, bisognerà attendere un risultato positivo del Cus Molise che fa visita alla Lazio che è a sei punti dai giallorossi. Per uno strano scherzo del calendario, il Benevento 5 risposerà all’ultima giornata e quindi nel caso in cui la qualificazione non sarà matematica dopo il penultimo turno, bisognerà attendere un’altra settimana e accettare il verdetto senza giocare. Eventualità a cui non pensa nessuno in casa sannita.

Cundari ha lavorato tutta la settimana per disputare una grande partita a Viterbo e le motivazioni potrebbero fare la differenza. Tornerà dalla squalifica Emanuele Volonnino, che contro la Lazio è mancato tantissimo nell’economia del gioco. Il talento napoletano è una pedina fondamentale per dare imprevedibilità alla manovra e creare superiorità numerica. Dunque quelli di Viterbo saranno i sessanta minuti più importanti di una stagione che può continuare e regalare altre avventure ad una squadra che meritatamente è sempre stata nelle prime posizioni.

25^ giornata:

Active Network-Benevento

Lazio-Cus Molise

Ecocity Genzano-Fortitudo Pomezia

Mirafin-Italpol

Tombesi Ortona-Nordovest

Academy Pescara-Sporting Sala Consilina

Classifica:

Active Network 55

Fortitudo Pomezia 50

Ecocity Genzano 45

Benevento 45

Cus Molise 44

Lazio 39

Sporting Sala Consilina 30

Roma C5 29

Italpol 29

Tombesi Ortona 24

Nordovest 9

Mirafin 8

Academy Pescara 6