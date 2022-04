Benevento 5 ko a Viterbo ma qualificato per i play off La vittoria del Cus Molise contro la Lazio ha chiuso i giochi con una giornata d'anticipo.

E’ stata una sofferenza ma alla fine l’obiettivo tanto sognato è stato conquistato. Il Benevento 5 prenderà parte ai play off nonostante la sconfitta contro la capolista Active Network.

Avviso subito in salita per i sanniti che dopo appena tre minuti vanno sotto nel risultato puniti da Leo Sena. L’Active Network è una squadra importante, ha un roster di livello assoluto e vuole chiudere i conti con una giornata d’anticipo per non rischiare niente nell’ultimo turno. Al sedicesimo gli uomini Ceppi trovano il raddoppio con Martin Persec mettendo in discesa un match dall’alta posta in palio.

Nella ripresa il Benevento 5 ha provato a rientrare in partita ma la doppietta di Romano ha definitivamente chiuso i giochi. Nei minuti finali sono arrivate anche le reti di Lepadatu, Lamas e ancora di Persec prima del sigillo di Davì per un pesantissimo 8-0 finale. Ma l’attenzione è più sui cellulari che su quello che stava accadendo in campo, perché dal Pala Sport di Fiano Romano, dove si è giocata la sfida tra Lazio e Cus Molise, sono arrivate ottime notizie. I biancocelesti erano passati in vantaggio con il solito Biscossi. A tre minuti dalla fine Luquinhas ha pareggiato costringendo la Lazio a provare il disperato assalto con il portiere di movimento. Il tutto per tutto è stato pagato a caro prezzo dai capitolini, che sono stati puniti da Vinicius con un gol direttamente dalla propria porta. Il 2-1 ha spedito in paradiso Cus Molise e Benevento 5 che faranno i play off, mentre ha messo fine alla stagione della Lazio. Per i sanniti, alla prima partecipazione nel torneo di serie A2, è un grandissimo successo in una stagione che comunque andrà a finire resterà da incorniciare.