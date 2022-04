Basket, Coppa Campania: la Miwa Benevento si ferma in semifinale Caserta vince 74-56 e si giocherà il trofeo con la Pallacanestro Salerno.

La Miwa Energia cede in semifinale nella tana di Caserta. La squadra di D’Addio si impone 74-56 e accede alla finale, dove troverà la Pallacanestro Salerno, che ha superato nell’altra semifinale (giocata alle 17.30) la Sorriso Azzurro Sant’Antimo.

Il primo canestro del match è bianconero con Markus. Risponde la Miwa con Rianna che segna col fallo e completa il gioco da tre punti dalla lunetta. Primo quarto intenso che si gioca punto a punto, la tripla e la penetrazione di Blair significano 21-19. Comincia con l’appoggio di Rianna che vale la parità il secondo quarto. Le squadre rispondono punto su punto, mette la testa avanti Caserta con la schiacciata di Kuvekalovic, rispondono i sanniti con i due liberi di Ordine. Papa guadagna un prezioso sfondamento difensivo con i suoi a -2, ma la tripla di Kuvekalovic significa +5 Juve. Ancora il 9 bianconero segna per il +7. A fine primo tempo è 37-30. Il terzo quarto vede in campo Smorra per la Miwa, l’8 bombarda subito da tre per il -4. Risponde però dal perimetro un indiavolato Kuvekalovic, la penetrazione di Mastroianni fa allungare Caserta sul +9. Ordine suona la carica con il canestro da sotto. Risponde Mastroianni da tre. Cioppa subisce fallo ma fa canestro e porta Caserta sul +12. La Miwa si scuote con la tripla di Papa per il -7. Il terzo quarto si chiude 50-43 e con l’espulsione di Kuvekalovic. L’ultimo periodo si apre con il canestro da tre di Cioppa che vale il 53-43. La Miwa però si rifa sotto, Caserta accelera con i canestri di Blair, Bagdonavicius, Cioppa e Tinto per il +15. Ancora Cioppa segna da tre per il +19, mandando i titoli di coda al match. Il finale è 74-56. Miglior marcatore Miwa Ordine con 15 punti, nei bianconeri spiccano i 12 punti di Bagdonavicius e Kuvekalovic.



JUVECASERTA ACADEMY-MIWA ENERGIA CESTISTICA BENEVENTO 74-56 (21-19, 16-11, 13-13, 24-13)

JuveCaserta Academy: Mastroianni 10, Markus 7, Cioppa 16, Kuvekalovic 12, De Ninno, Blair 9, Greco 5, Bagdonavicius 12, Romanelli ne, Tinto 3, Pagano ne, Miraglia ne. Coach: D’Addio

Miwa Energia Cestistica Benevento: Papa 8, Manisi 3, Naddeo ne, Parrillo 2, Smorra 9, Rianna 8, Ordine 15, Murolo 7, Rusciano, Laudanna ne, Alunderis 4, Damiano. Coach: Calandrelli

Arbitri: Mogavero/Del Gaudio.