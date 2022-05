Pallamano, A2: il Benevento espugna la tana del girgenti Gli uomini di Rui Carvalho si sono imposti per 41-34 riscattando gli ultimi due ko.

La Pallamano Benevento torna alla vittoria nel campionato di serie A2. I giallorossi hanno superato in trasferta la Pallamano Girgenti con il punteggio di 34-41 riscattando le ultime due sconfitte incassate contro le compagini che guidano attualmente la classifica, il Fondi e il Lanzara. Buona prova offensiva dei ragazzi di Rui Carvalho che hanno preso in mano la partita dopo una primissima fase equilibrata tenendo poi a distanza gli avversari e ampliando di conseguenza il margine con il passare dei minuti.



Ben nove gli atleti andati a segno in casa sannita (top scorer Laera con 9 reti), sinonimo di una prova di squadra che lascia ben sperare in vista del finale di stagione. Ottimi segnali anche dal punto di vista del minutaggio riservato agli under 17 che stanno trovando sempre più spazio all'interno dei 60 minuti. La Pallamano Benevento tornerà in campo mercoledì 4 maggio per un'altra trasferta siciliana, a Petrosino, contro la Pallamano Il Giovinetto, sconfitta ieri sul campo del Ragusa. La classifica vede i sanniti al quinto posto con 20 punti alle spalle del Palermo (22), che ha però disputato due gare in più. A tre partite dal termine (contro Il Giovinetto, Enna e Dt Mascalucia) il quarto posto è ancora possibile.