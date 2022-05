L'Accademia supera Nola e si prepara con entusiasmo ai play off Le giallorosse si sono imposte per 3-0 nell'ultimo turno della regular season.

Si chiude con una vittoria la stagione regolare per l'Accademia Volley. Le giallorosse hanno superato ieri alla Palestra Rampone la Pallavolo Nola con il punteggio di 3-0 (25-11, 25-19, 25-21) nel recupero della quindicesima giornata del Campionato Nazionale di Serie B2 e adesso si preparano ad affrontare i play off promozione.

Con la qualificazione agli spareggi già in tasca, le giallorosse sono scese in campo per onorare l'impegno contro una formazione già retrocessa ma che, a parte il primo set, è riuscita comunque a disputare una buona gara. Il tecnico Ruscello ne ha approfittato per ruotare tutte le atlete a disposizione e la partita è stata sempre in controllo. Solamente nella terza e ultima frazione il Nola è riuscito con Rizzo ed Erra, due giovani del 2005 e 2007 davvero molto promettenti, ad arrivare sul 14-11, prima di subire la rimonta dell'Accademia che ha chiuso il match con il punteggio di 25-21.

Con questa vittoria, la sedicesima su ventidue gare, si chiude quindi il campionato delle giallorosse che centrano il secondo posto in classifica e si regalano la possibilità di disputare a partire dalla prossima settimana gli spareggi per la promozione in B1. Un risultato sorprendente se si pensa che la squadra beneventana si è presentata a questo campionato da neopromossa ma assolutamente meritato per quanto poi dimostrato sul campo fin dalle prime battute. La squadra è sempre stata nelle prime due posizioni della classifica e ha avuto il merito di superare l'unico passaggio a vuoto del torneo quando quattro sconfitte consecutive in poco più di dieci giorni avevano rischiato di compromettere il risultato finale. Proprio nel momento di massima difficoltà le beneventane hanno saputo ritrovarsi e grazie a tre vittorie consecutive, tutte in scontri diretti, sono riuscite a blindare la seconda posizione.

Già nel prossimo weekend le giallorosse torneranno in campo per il primo turno dei play off che prevede partite di andata e ritorno. L'avversario dell'Accademia sarà la Fly Volley Marsala, seconda nel Girone P, una corazzata costruita per ammazzare il campionato ma che si è dovuta arrendere sul filo di lana al Caffè Trinca Palermo. Il primo dei due match si disputerà a Benevento domenica 8 maggio, il ritorno a Marsala mercoledì 11 maggio: in caso di una vittoria per parte, risulterà qualificata la squadra con il miglior quoziente set della serie. Nel caso in cui anche questo fattore risulti in parità, verrà disputato un golden set per decretare la squadra che accederà poi alla seconda e ultima fase dei play off.