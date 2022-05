Pallamano, A2: il Benevento fa suo il recupero con Il Giovinetto Petrosino Giallorossi vittoriosi 39-33 e quarti in classifica con il Palermo ma con un match in meno

Il quarto posto è stato agguantato. Era questa la missione della Pallamano Benevento in terra siciliana. Il recupero infrasettimanale contro il Giovinetto Petrosino ha regalato due punti fondamentali alla truppa guidata da coach Rui Carvalho. Due vittorie in trasferta in pochi giorni hanno cambiato la classifica, ma le prestazioni, anche nei ko contro Fondi e Genea Lanzara, avevano dato ottimi indizi in vista di questo finale di stagione.

La Pallamano Benevento si è imposta giocando una buonissima partita a ritmi congeniali. Il primo tempo, chiuso avanti 20-14 ha reso tutto più semplice. Nel secondo la squadra del presidente Carlo La Peccerella ha gestito bene senza troppe ansie e con discreta personalità essendo un gruppo giovanissimo.

Il 39-33 finale è dunque un altro passettino verso quello che è diventato l’obiettivo stagionale. Il Ragusa è irraggiungibile ma le ultime due sfide, quella di sabato al Pala Ferrara contro Mascalucia, e la trasferta dell’11 maggio a Enna, serviranno a consolidare le prestazioni di un gruppo che con qualche imprevisto in meno (covid e infortuni) avrebbe sicuramente potuto raccogliere qualche soddisfazione in più.

Classifica:

Banca Popolare Fondi 36

Genea Lanzara 32

Keyjey Pallamano Ragusa 30

Benevento 22

Palermo 22

Orlando Haenna 16

Puleo Il Giovinetto Petrosino 14

Gam Enginnering Atellana 12

Girgenti 11

Darwin Tecnologies Mascalucia 7

AS Impianti Aetna Mascalucia 2