Pallamano, A2: il Benevento batte Mascalucia e chiude al quarto posto Ai sanniti manca solo il recupero della settima giornata contro Enna.

Missione compiuta. La Pallamano Benevento si è presa con forza il quarto posto in classifica. Risultato raggiunto grazie alla netta vittoria interna contro la Darwin Tech Mascalucia. Al Pala Ferrara non c’è stata storia. La truppa di Rui Carvalho ha messo in campo voglie e determinazione che le ha permesso di essere travolgente in fase di possesso.

Sono arrivate 19 reti nel primo tempo che hanno permesso di gestire senza affanni la sfida terminata per 36-26 con tanti giovanissimi in campo. Da segnalare le nove realizzazioni di Ballerini e le cinque di Chiumiento. Il torneo della Pallamano Benevento però non è ancora terminato. Mercoledì si torna in terra siciliana per giocare il recupero della settima giornata del girone di ritorno nella tana dell’Orlando Haenna. Match che non cambierà le prime quattro posizioni che sono ormai ad appannaggio di Fondi, Genea Lanzara, Ragusa e proprio dei giallorossi.

Pallamano Benevento - DT Mascalucia 36-26 (19-11)



Pallamano Benevento: Vasca, Sangiuolo 4, Laera 4, Ievolella F.P., Schipani 5, La Peccerella, Coviello, Luongo, De Luca Alf. 2, Errico 1, Ballerini 9, Galliano 1. Chiumiento 5, Caporaso, Ievolella M., Mercurio 2. All. Rui Carvalho.