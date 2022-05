Pallamano Benevento, Schipani: "Il quarto posto ci rende felici" Il direttore sportivo commenta la stagione in attesa dell’ultimo impegno mercoledì ad Enna.

La prima stagione in Italia di Rui Carvalho può essere definita positiva. La sua Pallamano Benevento, nonostante i tanti infortuni e il lungo stop dovuto al Covid, è riuscita a far vedere buone cose con tanti giovani in campo. Obiettivo raggiunto che ha fatto felice la società che si è espressa attraverso uno degli storici dirigenti. "La certezza aritmetica del quarto posto ci rende felici – ha spiegato il direttore sportivo Antonio Schipani -. Considerate le difficoltà disseminate sul nostro cammino, possiamo ritenerci soddisfatti di un'annata che ha visto la Pallamano Benevento superare tanti ostacoli dovuti al Covid e ai tanti infortuni, alcuni anche gravi. I nostri under 17 hanno trovato sempre più spazio prendendo confidenza con contesti diversi da quelli dei campionati giovanili, risultando tra i protagonisti dell'ultima vittoria. Manca ancora la partita con l'Enna e la affronteremo con grande concentrazione perché ci teniamo a chiudere il torneo a quota 26 punti. Vogliamo consolidare la posizione e distanziare ulteriormente le inseguitrici".

Dopo l’ultima partita sarà tempo di nuovi programmi per capire come continuare. Il gruppo giallorosso sta crescendo anno dopo anno e il prossimo potrebbe essere quello giusto per alzare ancora l’asticella delle ambizioni di una società che ormai opera con competenza e attenzione da più di due lustri.