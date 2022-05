Benevento 5, a Pomezia inizia l'avventura nei play off di serie A2 Giallorossi in emergenza ma con tanta voglia di fare bene. Fischio d'inizio alle 16:00.

Un sogno da vivere, fino in fondo, dopo una rincorsa lunga e dispendiosa. Il Benevento 5 è pronto per giocarsi tutto in 40 minuti, quelli della sfida del Pala Lavinium di Pomezia. Fischio d’inizio questo pomeriggio alle 16:00 con la squadra di casa che parte col favore del pronostico, ma i sanniti daranno sicuramente battaglia.

Il finale di stagione ha visto la truppa di Cundari fare fatica e strappare anche con un pizzico di buona sorte e qualche risultato altrui molto favorevole, la meritata qualificazione ai play off per la promozione in serie A1. E’ stata premiata la continuità avuta fino a marzo e la solidità di un gruppo che oggi proverà a dare inizio ad un’altra cavalcata nonostante le assenze. Out Bobadilla e Galletto squalificati, dunque il potenziale offensivo è praticamente dimezzato. La squadra però ha già dimostrato in passato di saper fare di necessità virtù. Cundari dovrà gestire il minutaggio con due rotazioni in meno. Anche questo potrebbe essere un fattore decisivo. Il salto di categoria è un sogno quasi impossibile che però va cullato. E’ fondamentale farlo. Così come sarà importante restare in partita fino alla fine contro una squadra più tecnica che proverà a sfruttare il fattore campo con un pubblico caloroso che sarà un ostacolo in più per il team giallorosso.

Alla vigilia ha parlato Matheus, portiere che ha dimostrato di essere un big per la categoria avendo trovato a Benevento un luogo felice dove esaltare il proprio talento. “Siamo molto felici, abbiamo fatto quello che i tifosi e la città meritano. E’ un pezzo di storia per la società. Sarà una partita tosta, hanno tanti giocatori importanti che fanno la differenza. Faremo il nostro gioco, dobbiamo stare attenti in difesa e dare il meglio. Sono molto felice per la mia stagione e per aver aiutato la squadra e la gente che mi ha accolto molto bene. Qui sono felice”.