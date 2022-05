Benevento 5 fuori dai play off, la Fortitudo Pomezia ha una marcia in più Squadra in emergenza, passano i laziali. Finisce così la fantastica stagione dei giallorossi.

E’ finita in modo amaro l’incredibile stagione del Benevento 5. I giallorossi sono stati eliminati nel primo turno dei play off per la promozione in serie A2 dalla forte Fortitudo Pomezia. Vittoria larga dei padroni di casa che si sono imposti per 7-1 mettendo subito in discesa una partita a cui la squadra di Cundari si è presentata in emergenza. Senza Galletto e Bobadilla, con due rotazioni in meno, Cundari ha visto subito i suoi fare fatica. Al primo possesso Lemosa ha battuto Matheus per l’1-0, poco dopo con un Benevento in confusione è arrivato anche il raddoppio dopo che il portiere brasiliano non ha trattenuto la sfera e Fornari ha raddoppiato con un gran colpo di tacco.

Il 3-0 arriva ancora da una rimessa laterale. Matheus non contiene e col mancino Fred punisce i giallorossi che vivono l’incubo della goleada. C’è una sola squadra in campo ed è il Pomezia. Fred inventa, Fornari col mancino fa poker: 4-0 partita in ghiaccio.

Nella ripresa il Benevento prova a rientrare con una buona giocata di Mejuto che di suola serve Brignola, bravo a realizzare: 4-1. E’ solo una flebile illusione. Al Pala Lavinium i padroni di casa continuano a dominare andando in gol altre tre volte con uno scatenato Jared Fornari che concluderà la partita con cinque reti realizzate.

Il 7-1 è un risultato troppo pesante per quanto visto in stagione, ma questo Benevento non si può rimproverare proprio nulla. La società ha creduto nelle proprie idee e in un gruppo che aveva regalato un pezzo di storia. Alla fine ha avuto ragione e gli va dato merito per questo. Non era semplice, hanno fatto qualcosa di grandioso. Ora bisognerà sedersi a tavolino e decidere quali saranno i prossimi passi da fare. Il prossimo campionato sarà ancora più difficile, ma il Benevento 5 con la sua politica societaria può farsi trovare pronto per superare un altro esame, l’ennesimo di questi fantastici anni.