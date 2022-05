Tennis, B1: il TC 2002 Benevento inizia con un pareggio a Vicenza Per gli uomini di Antonio Leone un buon esordio, il 29 maggio c'è il primo match casalingo.

E’ iniziata con un pareggio in trasferta l’avventura nel torneo di serie B1 del Tennis Club 2002 Benevento. La squadra del direttore tecnico Antonio Leone è stata impegnata sui campi del Circolo Tennis Vicenza in un match equilibratissimo.

Ottimo l'esordio del solito Francesco Liucci, bravo a regalare il primo punto alla squadra grazie al successo per 6-4 6-2 su Enrico Giacomini in poco meno di due ore di gioco. E’ stata deciso da due tiebreak, invece, la sfida tra Stefano D’Agostino ed Enrico Fioravante, con quest’ultimo che non è riuscito a regalare il secondo punto ai sanniti cedendo con un doppio 7-6.

Sull'1-1 è sceso in campo Francesco Pallavanti che è stato superato per 6-0 6-2 da Fabrizio Cavestro in appena 59 minuti. Il secondo punto di giornata per gli uomini di Leone è arrivato grazie a Francesco Vilardo, che dopo aver assaporato la magia del Foro Italico dove è stato impegnato anche come sparring, ha esordito nel torneo di B1 2022 infliggendo un netto 7-5 6-3 a Tommaso Lago.

Sul 2-2 spazio ai doppi con il capitano sannita che ha schierato le coppie Liucci-Fioravanti e Vilardo-Pallavanti, che hanno sfidato rispettivamente Giacomini-D'Agostino e Ferrari-Cavestro. Il primo match a terminare è stato quello vinto da Liucci e Fioravanti con un doppio 7-5, mentre nell’altra sfida l’esito è stato incerto fino alla fine.

I sanniti hanno vinto il primo parziale per 6-4, mentre nel secondo è stata Vincenza ad avere la meglio per 6-3. Si è deciso tutto al super tie-break dove a spuntarla è stato il duo Ferrari-Cavestro col punteggio di 10-7. Per i campani un po’ di amaro in bocca perché il colpaccio era ad un passo, ma il punto conquistato muove la classifica del girone 2 dove guidano Colle Degli Dei e Sassuolo che hanno battuto rispettivamente il TC finale per 5-1 e il CT Brindisi per 2-4. Nel prossimo turno il Tennis Club 2002 Benevento osserverà un turno di riposo prima di tornare in campo domenica 29 maggio per l’esordio casalingo contro il TC Finale.