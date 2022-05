Miwa Benevento, le parole della società dopo l'ammenda ricevuta I sanniti sono stati puniti dopo la partita interna contro il Basketball Lamezia.

La Miwa Energia Cestistica nella persona del suo Presidente, Pasquale Zullo, tiene a chiarire alcuni aspetti riguardanti gli episodi accaduti Giovedì 12 Maggio, durante Gara 2 dei Playoff contro Basketball Lamezia.

I rapporti tra le due Società sono splendidi e dimostrabili da varie reciproche azioni di accoglienza e ospitalità, il campo giustamente ha dato vita a due partite molto combattute con toni agonistici degni di una sfida playoff. La Società quindi non si opporrà alle squalifiche verso due propri tesserati, anche se vi è rammarico perché sembra essere una punizione esagerata.

La situazione che invece non è assolutamente tollerabile riguarda l’ammenda comminata alla nostra Società per offese collettive e reiterate del pubblico, ma soprattutto per le manifestazioni ispirate ad odio o discriminazione razziale. Le esclamazioni del pubblico, nei momenti clou della gara, non sono sembrate diverse da quelle che troviamo in tutti i palazzetti del mondo e non abbiamo colto nessuna manifestazione di odio o razzista. La nostra Società è attiva fattivamente in azioni di rilancio e inclusione sociale e non possiamo accettare accuse simili che vanno a ledere pesantemente l’immagine della Miwa Energia e della Cestistica Benevento oltre che di tutte le aziende che sponsorizzano la nostra squadra.