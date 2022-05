Accademia Olimpica Furno: ottime notizie dal GP Giovanissimi Renzo Nostini Oltre 2700 piccoli atleti hanno preso parte ad una delle kermesse più attese del bel paese.

Nuova esperienza di crescita per i giovani spadisti dell’Accademia Olimpica Beneventana di Scherma Maestro Antonio Furno, che hanno ottenuto ottimi risultati al 58° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving di Riccione. Alla consueta kermesse della scherma giovanile nazionale, conclusasi ieri, hanno preso parte oltre 2700 giovani schermitori provenienti da tutt’Italia con il sogno di diventare i campioni del domani.

Nutrita la presenza del club sannita a Riccione con la partecipazione di ben 12 giovani spadisti guidati dai Maestri Francesca Boscarelli e Dino Meglio e dai tecnici Martina Corradino e Francesco De Curtis. Il percorso dell’Accademia è iniziato con la categoria Ragazze nella quale Nina De Curtis, lo scorso anno campionessa nazionale nella categoria Giovanissime, ha mostrato anche nel nuovo corso tutte le proprie potenzialità classificandosi tra le prime dieci. Stesso discorso anche per Diletta Panarese, reduce dal recente successo nel Gran Premio Giovanissimi interregionale di Benevento, che è entrata nella top ten della classifica nazionale.

Altre soddisfazioni per la società beneventana sono arrivate dalla categoria Giovanissimi grazie al decimo posto di Antonio Di Domenico che ha confermato il suo magic moment. Nella stessa categoria buone prove per Antonio Del Viscovo e Stefano Fucci. Nella categoria Bambine ottime performance di Arianna Catalano, che è arrivata tra le prime trenta in classifica, e di Elena Adriana Baldini. Nella categoria Allievi Matteo Giardiello ha confermato le sue ottime potenzialità. Da sottolineare anche la positiva prestazione di Andrea Milano nella categoria Ragazzi.

Per la categoria Giovanissime ottima prova di Sofia Luongo arrivata tra le prime 25 nella classifica nazionale. Buon risultato anche per Giulia Caporaso che ha centrato l'obiettivo di entrare tra le prime 40. Nella categoria Maschietti si è distinto per la sua padronanza in pedana il giovanissimo Francesco Picca. A Riccione le soddisfazioni per l’Accademia sono arrivate anche al di fuori delle gare grazie all’atleta Vittoria Panarese che è stata premiata dal presidente della Federazione Italiana Scherma Paolo Azzi nell'ambito del progetto Incentivazione

alla scuola. Un grande riconoscimento per la giovane spadista sannita e per tutta la famiglia dell’Accademia Olimpica Beneventana Maestro Antonio Furno.