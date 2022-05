Coni Benevento, torna l'iniziativa Educamp Iscrizioni aperte da domenica 22 maggio. Si inizia il 13 giugno all'Istituto Agrario.

Dopo due anni di pausa dovuta alla perdurante pandemia, riparte l’Educamp del CONI da lunedì 13 giugno 2022; per 4 settimane, bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni, avranno la possibilità di provare 12/13 discipline sportive diverse, oltre ad attività collaterali altamente formative.

E’ stata confermata la location del Parco dell’Istituto Agrario in Contrada Piano Cappelle. Grazie alla disponibilità del reggente della Provincia Nino Lombardi e del nuovo dirigente scolastico Dott. Giovanni Marro, che si è così espresso: “L’Istituto è particolarmente soddisfatto

della ripresa di un progetto, educativo e sportivo insieme, il cui svolgimento presso la struttura di Piano Cappelle prevede anche l’utilizzo di professionalità interne al proprio organico. L’obiettivo di rafforzare, attraverso attività ludico-sportive, la crescita di adolescenti e quindi dei futuri cittadini, implementando le competenze sociali e civiche, rappresenta il perno dell’educazione globale di ogni sistema educativo”.

Entusiastico della ripresa il Delegato Provinciale CONI di Benevento prof. Avv. Mario Collarile che ribadisce l’importanza della ripresa delle attività dopo un periodo così lungo di disagi, nel quale i ragazzi sono stati costretti a limitare al massimo le relazioni umane, privilegiate invece fortemente dall’Educamp, che è un progetto di “educazione in campo” ma anche di orientamento alle varie discipline sportive.

Lo staff tecnico, coordinato dal prof. Gianni Varricchio, è in attività da qualche settimana per poter dare sempre di più il miglior servizio in termini organizzativi e di proposte didattico/sportive.

Le iscrizioni potranno essere effettuate dal giorno domenica 22 maggio 2022 dalle ore 23.59 sul sito web dedicato: https://viscione5.wixsite.com/ilmiosito