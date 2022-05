Volley, due sannite promosse in serie A2 Dell'Ermo e Pisano sono entrambe giocatrici cresciute nel settore giovanile dell'Accademia.

La stagione dell’Accademia Volley è finita nei play off nazionali per la promozione in B1. E’ stato un anno difficile ma comunque molto positivo. Le gioie in casa giallorossa però continuano ad arrivare grazie all’ottimo lavoro fatto in passato col settore giovanile. Infatti Erika Dell’Ermo e Michela Pisano, entrambe cresciute nella società guidata dalla famiglia Ruscello, hanno conquistato una splendida promozione in serie A2 con la maglia dell’Akademia Sant’Anna di Messina a cui sono state date in prestito per questa stagione.

Un grande traguardo per entrambe le ragazze che nel corso degli anni, prima con la maglia dell’Accademia Volley, poi con altre società, hanno fatto enormi sacrifici per diventare giocatrici di spessore nazionale. La promozione delle due sannite ha vissuto un percorso sportivamente drammatico. Dopo aver perso la gara d’andata a Perugia per 3-2, l’Akademia Sant’Anna di Messina si è ritrovata a dover inseguire anche nel match di ritorno sotto per 2-0. Ad un passo dalla cocente delusione, le siciliane sono riuscite a ribaltare il punteggio vincendo per 3-2. In una situazione di completa parità tra andata e ritorno si è disputato il golden set che ha premiato la squadra di casa. Dopo questa bella impresa per le due ragazze sono giunti i complimenti della società sannita.

“Alle atlete, allo staff e a tutta la società dell'Akademia San'Anna vanno le congratulazioni da parte dell'Accademia Volley per la promozione ottenuta, con l'auspicio di poter conseguire risultati sempre più lusinghieri anche nei palcoscenici di Serie A”.