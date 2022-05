Equitazione: tanti premi nella I tappa del Campionato Asc Campania - Basilicata Gare per tutte le categorie

Due giorni intensi di gare per gli appassionati di sport equestri nell'ambito della “Prima Tappa del Campionato Asc Campania – Basilicata” che si sono svolti a San Nicola Manfredi.

Per quanto attiene al concorso di Dressage, nella categoria E200 vittoria per Emanuela Raffio dell'Accademia Sannita Sport Equestri, in sella a Capitol, seconda Anna De Cristofaro in sella a Gaia.

Nella categoria E110 vince Sara Simiele del centro Asse, seconda Zaira Rossi dello stesso centro, entrambe in sella a Lady Gaia.

Nella categoria E100 prima Marta Di Cecca del centro Ils Jumping in sella a Enrico, secondo Vincenzo Di Cairano e terza Beatrice Porrari, anche loro del centro Ils Jumping e anche loro hanno gareggiato in groppa ad Enrico.

Nella categoria E80 ha vinto Anthony Ciarlo del centro Asse su Lady Gaia, seconda Aurora Zollo e terza Ida Mesisca, dello stesso centro e con lo stesso cavallo.

Nella categoria E70 prima Giulia Borracino del centro Asse in sella a Poupette, seconda Desire Colella dello stesso centro in sella a Lady Gaia, terza Alessia Izzo in sella a Penelope.

Nella categoria E60 vince Alessandro Castiello del centro Asse in sella a Lady Gaia, secondo Alessio Mobilia dello stesso centro e con lo stesso cavallo, terzo Pierluigi Mobilia in sella a Poupetta.

Nella categoria E50 vince Ludovica D'Alesio del centro Asse con Lady Gaia, seconda Sofia De Guglielmo con Poupette.

Nella Categoria E50 Easy vince Angela Summa del centro Cavallo Amico in sella a Nibbio Libero, seconda Alessia Sattarelli di Cavallo Amico in sella a Boston, terzo Francesco Di Pietro di Ils Jumping in sella ad Enrico.

Nella categoria E300 vince Chiara Muscetti del centro Asse con Capitol, seconda Mariateresa Todino del centro Asse sempre con Capitol, terza Ilary Iommazzo dello stesso centro in sella a Castuo.

Per quanto attiene alla categoria E300, nelle gare di domenica, vince Carla Mercurio (centro Asse) con Capitol, seconda Chiara Muscetti sempre con Capitol, terza Giada Loia del centro Asse, anche lei in sella a Capitol.

Nella categoria E200 vince Anna De Cristofaro, con Lady Gaia, secondo Raffaele Cimino con Capitol, terza Emanuela Raffio con Capitol, tutti del centro Asse.

Nella categoria E80 nelle gara di domenica vince Aurora Zollo del centro Asse in sella a Lady Gaia, secondo Anthony Ciarlo con Lady Gaia, terza Arianna Mirra con Lady Gaia.

Nella categoria E70 nelle gare di domenica vince Desiree Colella con Lady Gaia, seconda Giulia Borracino con Poupette, terza Alessia Izzo con Penelope: tutti del centro Asse.

Nelle gare di domenica della categoria E60 vince Alessandro Castiello con Lady Gaia, secondo Pierluigi Mobilia con Poupette, terzo Alessio Mobilia con Lady Gaia, tutti del centro Asse.