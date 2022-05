Tennis, serie B1: ecco cosa è successo nel girone del TC 2002 Benevento I sanniti hanno osservato un turno di riposo, domenica primo match casalingo con il TC Finale.

Nella seconda giornata del torneo di serie B1 maschile il TC 2002 Benevento ha osservato un turno di riposo. Dopo il pareggio esterno di Vicenza, gli uomini del direttore tecnico Antonio Leone sono rimasti a guardare.

Nel girone 2 netta vittoria proprio per i vicentini che si sono imposti per 6-0 sul TC Finale, mentre Sassuolo si è imposto per 4-2 sull’ASD Colle Degli Dei. Pareggio invece nel match tra CT Ceriano e CT Brindisi. Dopo due giornate la graduatoria generale vede al comando il Sassuolo a punteggio pieno con sei punti, secondo il CT Vincenza a quota 4, segue il Colle Degli Dei con 3 punti. Fermi ad 1 Brindisi, Ceriano e TC 2002 (con una partita in meno), chiude la graduatoria il TC Finale ancora alla caccia del suo primo punto.

Domenica è prevista la prima gara casalinga della stagione per il TC 2002 Benevento che ospiterà il TC Finale, occasione ghiotta per conquistare un successo e accorciare le distanze da chi guida la classifica.