Dopo il Benevento 5 la Fortitudo Pomezia ha eliminato anche il Genzano Gli uomini di Nuccolini sono lanciati verso il sogno della promozione in serie A1.

Il campionato del Benevento 5 è finito nella prima sfida ad eliminazione diretta dei play off. Giallorossi eliminati dalla Fortitudo Pomezia che è diventata una delle grandi protagoniste degli spareggi promozione per la massima serie.

I laziali, nella finale del girone C, hanno battuto per 5-4 l’Ecocity Genzano. Match bello ed esaltante con gli uomini di Nuccorini subito in vantaggio dopo 30’’ con il solito Fred, poi al 13’ il raddoppio con Yeray. Il Genzano si è rifatto sotto nel primo tempo con Lara e nella seconda frazione è stato Suazo a realizzare il 2-2.

Fortitudo però nuovamente avanti con Chavela e Fornari per un 4-2 che sembrava mettere fine al discorso qualificazione. Nel finale la doppietta di Terenzi ha portato la sfida ai supplementari. A decidere la qualificazione è stato il gol del portiete Molitierno che ha spedito ai play off nazionali la Fortitudo Pomezia e ha messo fine alla stagione dell’Ecocity Genzano che dunque giocherà anche il prossimo anno contro il Benevento 5 nel girone C.

La Fortitudo Pomezia ora sarà attesa dalla sfida ad eliminazione diretta, da giocare tra le mura amiche, contro il Città di Mestre. La squadra che uscirà vincitrice da questo confronto sarà attesa dalla finalissima del 5 giugno a Salsomaggiore Terme, uno scoglio da superare per agguantare il sogno serie A1.