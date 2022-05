Karate, a Benevento i campionati nazionali Centro Sud 2022 Appuntamento al Palazzetto dello Sport Mario Parente sabato 28 e domenica 29 maggio.

"Sabato 28 e domenica 29 maggio a Benevento si disputeranno i campionati nazionale Centro Sud 2022 di Karate. Un evento sportivo organizzato dall’US Acli di Benevento e dall’Unione Sportiva Nazionale Karate in programma al Palasport ‘Mario Parente’ che sarà valido per i campionati nazionali assoluti”.

Ad annunciarlo è Alessandro Pepe, Presidente Provinciale dell’Us Acli di Benevento che farà gli onori di casa, sabato dalle ore 14:00 e domenica dalle ore 9:00, insieme al segretario provinciale sviluppo associativo Achille Antonaci e al vicepresidente nazionale vicario Antonio Meola. Bisogna evidenziare che il gruppo US Acli di Benevento ha ricevuto particolari menzioni dal mondo sportivo del settore per la buona organizzazione dell’evento e perché sarà molto partecipato vista la numerosa richiesta di accreditamento degli atleti.

“Siamo felici di accogliere tanti atleti, tecnici, dirigenti ed arbitri provenienti da diverse zone del Sud Italia – afferma Alessandro Pepe – e sono orgoglioso che l’Unione Sportiva Nazionale Karate abbia scelto la nostra città per disputare questo evento di rilievo nazionale. Un grazie affettuoso va al coordinatore della manifestazione Maestro Saverio Formichella, già consigliere provinciale US Acli e componente della commissione tecnica nazionale di Karate dell’ US Acli, che è riuscito a convogliare qui nel Sannio più di 350 atleti che si cimenteranno nelle specialità di Kata, Khion e Kumite. Sono convinto – conclude Pepe - che ad accogliere gli atleti al Palaparente ci sarà un gremito pubblico per assistere ad un evento sportivo valido per accedere ai campionati assoluti di Karate US Acli in programma a Pesaro l’11 e il 12 giugno prossimo”.