Basket, C Gold: Miwa Benevento, prenditi la finale Oggi gara due contro la Diesel Tecnica Pallacanestro Trinità, i sanniti vogliono chiudere i giochi.

Dopo il colpaccio esterno di domenica scorsa non sono finiti gli sforzi per la Miwa Energia. Questa sera i cinghiali riceveranno la Diesel Tecnica Pallacanestro Trinità per gara 2 della semifinale playoff del girone A della Serie C Gold. I blu boys avranno certamente voglia di portare la serie a gara 3 sul proprio campo, espugnato per la prima volta in stagione proprio dai sanniti. In regular season la squadra di coach Paternoster ha incontrato la sconfitta a Benevento per 79-71 nel novembre scorso, quando il match si giocò sul parquet del Palasport di San Giorgio del Sannio.

In settimana in casa azzurroceleste è arrivata anche la visita del direttore generale Michele Zullo che ha seguito la squadra nell’allenamento di martedì. Il dirigente ha così caricato il gruppo: “Abbiamo vinto tutte le partite finora e abbiamo il match point per la finale. È un grande orgoglio. Siamo arrivati bene mentalmente e fisicamente ai playoff. Siamo una squadra fastidiosa per tutti, reagiamo bene alle difficoltà, questa cosa in regular season ci è un po’ mancata. Non abbiamo messo mai pressioni alla squadra, però poi arrivano da sole in queste partite decisive. Abbiamo vinto su due campi difficili, con grande merito. L’opportunità è importante per arrivare ad un qualcosa che sarebbe un punto massimo per noi. Ovviamente sarà difficilissimo e il fattore campo cambia poco, le due squadre si equivalgono quasi. I ragazzi sanno cosa devono fare, il coach li dirige alla grande. Tutti si meritano questo traguardo. Siamo una rivelazione per i risultati ma la società è ambiziosa ed importante. Speriamo di avere una bella cornice di pubblico a spingerci”.

Alle 20 la palla a due al Palatedeschi, arbitreranno la sfida i signori Carotenuto di Scafati e Pezzella di Arzano.