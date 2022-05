Basket, C Gold: Miwa Benevento e Trinità vanno a gara 3 I salernitani hanno espugnato il Palatedeschi, domenica si deciderà chi giocherà la finale.

Il fattore campo, almeno fino ad ora, non sta facendo la differenza nella semifinale play off della serie C Gold tra Miwa Energia Cestistica Benevento e la Pallacanestro Diesel Trinità.

Dopo la vittoria dei sanniti in gara uno, ieri al Palatedeschi gli ospiti hanno messo sul parquet una grande intensità. Dopo un primo quarto equilibrato, chiuso 15-13 per i padroni di casa, Trinità ha cominciato a trovare soluzioni offensive importanti con Mbaye e l’ex di turno Taylor Garcia. All’intervallo lungo c’è comunque ancora equilibrio con gli ospiti avanti 31-28.

Nel terzo periodo però spaccano la partita le conclusioni vincenti di Comollo e del solito Garcia. La squadra di Parrillo fa fatica a contenere l’energia degli ospiti che volano fino al 60-44. Nell’ultimo periodo la Diesel Trinità gestisce bene, non permette mai alla Miwa Energia Cestistica Benevento di provare a rientrare in partita e porta a casa gara due con un pesante 91-65. Risultato che rimette tutto in gioco. Domenica, palla a due alle 18:00, si tornerà a giocare sul parquet del Palazingaro di Sala Consilina dove si deciderà quale delle due formazioni potrà continuare a cullare il sogno promozione. Alla Miwa Energia Cestistica Benevento servirà un’altra impresa.