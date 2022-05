Karate, Mondiali WUKF: convocati i sanniti Savignano e Campolattaro I due atleti rappresenteranno l'Italia in questo importante appuntamento.

Ormai è ufficiale: dopo gli ultimi straordinari risultati ottenuti al campionato italiano di Karate FESIK 2022, sono arrivate le convocazioni della Nazionale italiana per due atleti sanniti. Danilo Campolattano e Livia Savignano, sono stati chiamati a rappresentare l’Italia ai Campionati del Mondo WUKF che si terranno ad inizio luglio a Fort Lauderdale in Florida (USA).

I due ragazzi, che si allenano costantemente insieme al Maestro Maurizio Ferri (presso la Training Center di Montesarchio e la Shinken Benevento) hanno primeggiato nelle rispettive Categorie. Danilo Campolattano prima si è imposto nella categoria a squadre insieme ai compagni Andrea Lippo e Marco Zacchetti (squadra che rappresenterà l’Italia in America) gareggiando per conto dell’ASD Mariano Comense del Maestro Ferluga.

Poi ha dominato la scena individuale conquistando tre ori in altrettante categorie. Stesso risultato per la Savignano che ha vinto le sue due categorie. Dalla società arriva un grosso in bocca al lupo ai due ragazzi per questo appuntamento straordinario.