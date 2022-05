Tennis, B1: il TC 2002 Benevento domina il TC Finale e resta in scia alle big La squadra di Leone ha sbrigato rapidamente la pratica ligure, giovedì si va a Sassuolo.

Non c’è stata partita tra TC 2002 Benevento e TC Finale Ligure. I sanniti si sono imposti nettamente nell’esordio casalingo chiudendo velocemente i conti. Gli uomini del direttore tecnico Antonio Leone hanno iniziato col piede giusto grazie ad Enrico Fioravante che in appena 55 minuti di gioco ha avuto la meglio con un netto 6-3 6-1 su Alessandro Critelli. Inizialmente più complicato il match di Francesco Liucci, che dopo aver faticato un po’ nel primo set, vinto per 6-4, ha dilagato nel secondo chiuso per 6-0.

A seguire è sceso in campo Francesco Pallavanti che si è imposto per 7-5 6-1 su Andrea Valle regalando il terzo punto di giornata alla squadra beneventana. Il sigillo finale è arrivato pochi minuti dopo col solito Francesco Vilardo, bravo a sbrigare la pratica Biagio Gramaticopolo in 58 minuti per 6-3 6-2.

Nei doppi la coppia Liucci-Fioravante ha usufruito del ritiro di Gramaticopolo e Valle a risultato già acquisito, mentre Vilardo e Pallavanti hanno battuto Brustia e Critelli 6-4 7-6.

Con questi tre punti il TC 2002 Benevento balza al quarto posto dopo due partite giocate con 4 punti in un girone guidato da Vincenza a quota 7, Colle Degli Dei e Sassuolo a 6, seguono Brindisi e Ceriano a 1, chiude il TC Finale ancora a 0 punti. Giovedì 2 giugno si torna in campo con la squadra del direttore tecnico Antonio Leone che sarà impegnata nella difficile trasferta di Sassuolo.