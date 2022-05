Benevento 5, si separano le strade con mister Cundari Dopo due anni la dirigenza e il tecnico hanno deciso di dirsi addio.

Dopo due stagioni intense e piene di successi si separano le strade del Benevento 5 e di Carlo Cundari. L’annuncio è arrivato nelle ultime ore. “Il club vuole ringraziare Carlo per l’impegno profuso, per l’attaccamento mostrato alla maglia e per l’ottimo lavoro svolto sia da direttore tecnico prima che da allenatore poi, augurandogli le migliori fortune personali e professionali. Le porte del Palatedeschi saranno sempre aperte per lui.

"Carlo Cundari ha dato tanto al Benevento 5, una persona vera che ha portato la lunga esperienza per la crescita della nostra società - dice il presidente Pellegrino Di Fede.- Ha mostrato al pubblico beneventano e al futsal nazionale le sue qualità, è stata davvero una stagione avvincente. Gli auguriamo il meglio per il prosieguo e che Benevento sarà sempre casa sua".

Alle parole della dirigenza si sono aggiunte anche quelle dello stesso tecnico. “È tempo di bilanci - dice Cundari.- Dopo 2 anni intensi e colmi di soddisfazioni personali e sportive si chiude la mia avventura col Benevento 5. Ci tengo a ringraziare pubblicamente tutte le componenti (dirigenza, staff tecnico e giocatori) per aver contribuito a rendere questa esperienza indimenticabile. Il mio augurio e che possa continuare questo entusiasmante percorso di crescita che ha caratterizzato il biennio vissuto nei campionati nazionali”.

Dopo questa scelta il Benevento 5 si prepara a scegliere un nuovo tecnico. Sostituire Cundari non sarà facile ma la dirigenza ha sempre scelto i suoi uomini in base a quello che era l’obiettivo. La squadra parteciperà anche nella prossima stagione alla serie A2, un torneo che come abbiamo visto, è difficile e piene di insidie, ecco perché bisognerà affidarsi ad un uomo che conosce bene la categoria.