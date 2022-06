Tiro con l'arco: a Benevento il campionato regionale Domenica 5 giugno nella Villa Comunale lo spettacolo dei migliori arcieri campani.

L’Associazione Arcieri Sanniti è attiva sul territorio Sannita dal 1999 con una intensa e prosperosa attività dilettantesca ed agonistica nelle varie discipline del Tiro con l’Arco. Annovera nell’associazione numerosi atleti che si sono distinti sia nelle gare provinciali, nazionali

ed anche internazionali. Nel suo staff annovera anche istruttori tra cui Piero La Brocca rappresentante Provinciale della F.I.Tarcoed allenatore della squadra agonistica regionale.

L’associazione grazie alla sua ventennale esperienza, guidata dal presidente Angelo Biazzo, nell’organizzazione delle gare indoor e outdoor che sempre hanno attirato a Benevento centinaia di atleti da tutta Italia, è stata scelta dal Comitato regionale Campania della FITARCO per ospitare ed organizzare il Campionato Regionale che si svolgerà nella città di Benevento il 5 Giugno.

La specialità Hunter & Field è una specialità di “tiro in campagna” con un percorso itinerante di 12 b bersagli a distanze variabili che va percorso due volte. Gli atleti si sposteranno da una postazione all’altra e nel primo giro non sapranno la distanza dei bersagli, mentre nel secondo giro verrà svelata la distanza esatta. La disciplina mette a dura prova la preparazione degli atleti mettendoli dinanzi alla difficolta, non solo di non conoscere la reale distanza del bersaglio, ma anche di dover tirare su terreni accidentati e non in piano.

La manifestazione si svolgerà nella bellissima cornice della Villa Comunale di Benevento grazie al patrocinio del Comune di Benevento che subito ha accolto con entusiasmo la richiesta. La manifestazione, visti i valori di tutela e valorizzazione del territorio ha ottenuto il patrocinio

morale anche della Delegazione Fai di Benevento. Durante gli orari della manifestazione saranno presenti dei volontari Fai e sarà possibile tesserarsi. La villa Comunale resterà comunque aperta al pubblico ad eccezione del percorso di Gara che sarà recintato e sorvegliato dai volontari per un corretto e sicuro svolgimento della manifestazione.

Durante la manifestazione sarà possibile richiedere tutte le informazioni presso il “banco informazioni gara” per approcciarsi alla disciplina.

Si invita la popolazione ad assistere alla manifestazione che partirà alle 09:30 del mattino per concludersi approssimativamente alle 16:00.