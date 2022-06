Tennis, B1: TC 2002 Benevento ko a Sassuolo Non è bastato il successo del solito Fioravante, domenica difficile trasferta a Brindisi.

Nella quarta giornata del torneo maschile di serie B1 è arrivato il primo ko stagionale per il TC 2002 Benevento. La squadra guidata dal direttore tecnico Antonio Leone è stata sconfitta nettamente per 5-1 dallo sporting Club Sassuolo.

Il primo punto di giornata è stato conquistato proprio dai campani grazie al solito Enrico Fioravante che ha regolato Filippo Bettini con un doppio 6-4. E’ andata male, invece, a Francesco Vilardo, che dopo aver vinto il primo parziale 6-3 contro Federico Bondioli, non è riuscito a sfruttare l’occasione di chiudere il match nel secondo cedendo per 13-11 in un tie-break dove la palla pesava come un macigno.

Il giocatore di casa, dopo aver pareggiato i conti, ha poi completato la rimonta vincendo comodamente il terzo set per 6-0. Sull’1-1 sono scesi in campo Francesco Liucci e Francesco Pallavanti. Il primo ha perso rapidamente per 6-3 6-1 contro Daniel Masur, mentre il più giovane è riuscito a dare battaglia a Luca Tincani perdendo 6-2 4-6 6-2.

Sotto 3-1 dopo i primi quattro singolari il TC 2002 Benevento non è riuscito a rimediare con i doppi dove lo Sporting Club Sassuolo ha raccolto altri due punti. Masur e Tramontin hanno inflitto un severo 6-1 6-0 a Papa e Romano, mentre Mazzoli e Bondioli hanno avuto la meglio per 6-4 6-3 contro Liucci e Fioravante.

Domenica il TC 2002 Benevento sarà impegnato ancora in trasferta ma questa volta in terra pugliese, precisamente sui campi del CT Brindisi, reduce dal netto 6-0 ottenuto in trasferta contro il TC Finale.