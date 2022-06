Club Ginnastico Benevento, ottimi risultati a Monteruscello D'Anna: "Finalmente abbiamo ripreso il ritmo delle competizioni del periodo pre-covid".

Il PalaOlympia di Monteruscello ha ospitato la seconda prova del campionato Promo Gym, gara individuale del settore promozionale di ginnastica artistica femminile. Il programma prevede classifiche di specialità - corpo libero, trave, minitrampolino e volteggio- (specialità) e classifica all around, (somma dei punteggi ottenuti in tutte le prove della competizione). In gara per il Club Ginnastico Benevento 16 ginnaste suddivise nelle diverse fasce di età.

I tecnici Veronica Rinaldi e Giulia De Caro hanno seguito la preparazione delle ginnaste sostenute da un numeroso gruppo di genitori presenti sugli spalti del palazzetto. Ottimi i risultati a partire dalle ginnaste più giovani della I fascia alla loro prima esperienza di gara. Sofia Pignone nella classifica all around conquista il terzo gradino del podio confermando un ottimo livello di prestazione in tutti gli attrezzi.

Nelle classifiche di specialità al volteggio il podio è tutto sannita: il titolo regionale lo condividono a pari merito Raissa Furno e Vittoria Tirelli, seguite al secondo posto dalla compagna di squadra Beatrice Romano e da Aurora De Nigris al terzo. Per la specialità trave si aggiudica il titolo regionale Aurora De Nigris, mentre Vittoria Tirelli conquista il secondo posto.

Per la categoria III fascia ancora una volta una ginnasta sannita sul podio all around: Palina Manocchio si classifica al terzo podio. Nelle classifiche di specialità il club sannita vince il primato alla trave con Michela Panella (1° posto), Ludovica Cicatiello (2° posto) e Federica Aversano (3° posto); al volteggio Amelia Russo e Flavia Lombardi salgono sul secondo gradino del podio a pari merito seguite dalle

compagne di squadra Giulia Buonarobba (3°) e Sara Aversano (4°); al minitrampolino chiudono al 3° posto Giulia Ciardiello, Claudia Ciardiello e Alessandra Russo.

“Finalmente abbiamo ripreso il ritmo delle competizioni del periodo pre-covid, dichiara la direttrice tecnica Cristiana D’Anna. Questo week end ha visto i nostri tecnici e le nostre ginnaste impegnate su più campi di gara di livello regionale e nazionale. Siamo davvero felici di rivedere gareggiare anche le allieve del settore promozionale… è da qui che si riparte!”.