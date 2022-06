Benevento 5, senza follie e con tante idee si programma la nuova stagione Collarile: "La riforma rispecchia il nostro modello: puntiamo sugli italiani da due anni".

In casa Benevento 5 è già da qualche settimana che si pensa alla prossima stagione. Uno dei segreti del club giallorosso è la programmazione. Budget bassi ma tante idee è questa la strada da seguire. Il direttore generale Antonio Collarile ha dimostrato già nelle ultime due stagioni di avere le idee chiarissima. La riforma che limita l’utilizzo di stranieri dunque non è un problema.

“Noi puntiamo sugli italiani da due anni –spiega Collarile-, diciamo che la riforma rispecchia il modello Benevento 5: tutti stanno contattando i nostri atleti, tutti vogliono utilizzare questa regola per trarre vantaggio. Noi siamo chiari: non parteciperemo a nessuna asta, né per i rinnovi, né per i nuovi acquisti”.

Intanto la programmazione è già partita. A breve ci sarà anche l’annuncio del nuovo tecnico. “Sotto traccia - continua- stiamo programmando la nuova annata con molta attenzione insieme allo staff dirigenziale, senza spese folli e senza entrare in questo circolo vizioso che la riforma ha creato. Nei prossimi giorni annunceremo il nome del nuovo allenatore”.

I progetti prevedono un miglioramento generale con grande attenzione al settore giovanile. “Si può migliorare sempre –spiega Collarile-, dalla gestione di atleti, staff e settore giovanile. Ci siamo posti degli obiettivi che guardano soprattutto al futuro, con uno sguardo deciso alla nostra cantera ed è un percorso che, rispetto ad altri, abbiamo già iniziato alcuni anni fa. Ci saranno degli elementi da aggiungere in società che la pensano come noi, evitando follie”. Zero follie, occasioni da cogliere al volo e magari recuperare qualche talento campano a cui non è mai stata data una seconda occasione.