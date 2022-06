Benevento 5, la Fortitudo Pomezia è volata in serie A I sanniti erano stati la prima vittima degli uomini di Nuccorini nei play off.

In casa Benevento 5 si pensa già alla prossima stagione. L’addio di Cundari è stato un primo segnale, ma nel week end gli occhi erano tutti puntati su Salsomaggiore Terme dove è andata in scena la finale promozione dei play off tra Fortitudo Pomezia e Active Network Viterbo. segno evidente di quanto fosse alto il livello nel girone C. Una sfida che interessava da vicino i dirigenti giallorossi perché si tratta di due squadre affrontare nella regular season e la Fortitudo anche nel primo turno dei play off.

A spuntarla alla fine sono stati proprio gli uomini di Nuccorini che, dopo una incredibile rincorsa e un cammino durissimo, sono riusciti a vincere la partita più importante della stagione. L’Active Network, vincitrice del girone C, è stata letteralmente travolta per 7-0. A segno due volte Papù e Yeray –uscito prima della fine per un infortunio-, poi si sono iscritti al tabellino dei marcatori anche Chavela, Molitierno e Fred. Festa grande in casa Pomezia che torna in serie A dopo 23 anni. Grande delusione invece per l’Active Network che dovrà riprovarci nella prossima stagione.

Foto: pagina Facebook Fortitudo Pomezia