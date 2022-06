Pallamano Benevento, le soddisfazioni arrivano anche dal settore femminile Tre giallorosse sono diventate vice campionesse d'Italia con la Jomi Salerno.

La collaborazione tra la Jomi Salerno e la Pallamano Benevento ha regalato risultati importanti. Nel Sannio il settore femminile è cresciuto molto grazie a questa bella opportunità colta al volo dalla dirigenza giallorossa. La soddisfazione più bella è arrivata proprio in questa stagione con la squadra salernitana capace di arrivare fino alla finale scudetto, persa contro Cassano Magnago per 29-23, della Youth League Under 20.

A Chieti c’era una bella rappresentanza giallorossa con la dirigente Annarita La Peccerella e soprattutto le atlete Francesca Genito (quattro reti per lei in finale), Sara Viglione e Francesca De Luca.

La stagione appena terminata è stata molto importante per la Pallamano Benevento. Sono arrivate le ottime prestazioni nel torneo di serie A2 dove, nonostante i tanti infortuni e il non semplice ostacolo del Covid da superare, i giovani hanno dimostrato di avere margini importanti di crescita. Soddisfazione importante anche aver avuto tre ragazzi in Nazionale under 18 come Fragnito, Rossi e Schipani. Piccole grandi soddisfazioni in un percorso che è ancora lungo perché in casa giallorossa l’ambizione cresce col passare degli anni.