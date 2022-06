Benevento 5, tra i primi rinnovi c'è quello di Brignola Il ragazzo di Telese Terme resterà in giallorosso anche nella prossima stagione.

I giovani sanniti al centro del progetto. Il Benevento 5 ha le idee chiare. Si tiene stretto i suoi ragazzi, quelli che negli ultimi anni hanno visto da vicino l’incredibile scalata dalla C1 alla serie A2.

Nella giornata di ieri è arrivato l’annuncio del rinnovo di contratto di Francesco Brignola, atleta classe 2002 che nella stagione appena trascorsa ha trascinato l’under 19 ed ha anche avuto l’occasione di giocare qualche minuto con la prima squadra. Cundari lo ha gettato nella mischia diverse volte e lui ha risposto con due reti.

Per Brignola, fratello d’arte, che arriva da Telese Terme, il Benevento 5 è la grande occasione per provare a costruire una carriera in una categoria come la serie A2. La prossima stagione, dopo quella appena conclusa in cui ha scoperto ritmi, potenzialità e trucchi della categoria, dovrà essere quella in cui provare a lasciare il segno. Le potenzialità ci sono. Ora serve solo metterle al servizio del nuovo tecnico che sarà annunciato a breve e dei compagni più esperti.