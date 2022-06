Benevento 5, Brignola: "Felicissimo per questo rinnovo" Per quanto riguarda la mia crescita, sento che la strada è quella giusta".

Il primo rinnovo in casa Benevento 5 è stato quello di Brignola. Un giovane sannita che può e deve essere una pedina importante per il futuro.

“Sono felicissimo per questo rinnovo - dice subito Brignola- Non vedevo l’ora arrivasse questo momento da quando è finita la stagione, era quello che volevo fortemente e non ho mai pensato, neanche per un secondo, di lasciare Benevento. L’annata è stata sicuramente positiva: con la prima squadra abbiamo raggiunto lo storico traguardo dei play-off, mentre con l’Under 19 sicuramente potevamo fare qualcosa in più chiudendo ai sedicesimi play-off scudetto”.

Ora però bisogna fare il salto di qualità. “Per quanto riguarda la mia crescita, sento che la strada è quella giusta. Sono migliorato tantissimo sia dal punto di vista tecnico sia fisico. Questo lo devo a tutti i miei compagni che mi hanno accompagnato in questa annata. In fin dei conti, quando ti alleni con giocatori di un certo livello, non puoi fare altro che progredire”. La nuova stagione è ancora lontana ma la testa di Brignola è già sull’obiettivo.