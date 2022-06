Italrugby Seven, due sanniti tra i convocati di Vilk Cioffi e Cozzi pronti per una lunga estate piena di appuntamenti importanti.

Sarà una lunga estate piena di appuntamenti importanti quella che attende la Nazionale Italiana Seven. Da ieri è scattato il raduno al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma. Sono due i sanniti convocati nel gruppo dei diciotto atleti scelti dal responsabile Andy Vilk: si tratta del veterano Massimo Cioffi e di Francesco Cozzi.

Gli azzurri saranno impegnato nel Rugby Europe 7s Championship che farà tappa a Lisbona e Cracovia. Tappe che consegneranno alle prime due classificate il pass per gli spareggi per l’accesso alle Series internazionali 2022/23, dove attendono le già qualificate Francia e Spagna. In terra lusitana gli azzurri sono stati sorteggiati con Lituania, Polonia, Francia e Germania.

Il 16 e 17 luglio luglio, invece, a Bucarest, ci sarà l’appuntamento con il torneo di qualificazione alla Rugby World Cup 7s che qualificherà le prime quattro classificate all’appuntamento iridato nella Rainbow Nation dove sono già qualificate Francia, Scozia e Inghilterra. Cioffi e compagni dovranno superare una concorrenza agguerrita e di enorme valore come Spagna, Germania, Lituania, Georgia, Portogallo, Polonia, Repubblica Ceca, Belgio, Irlanda e Galles.

Di seguito i diciotto convocati di Andy Vilk.

Italia 7s Maschile

Diego ANTL (Valorugby Emilia)

Lorenzo Maria BRUNO (Sitav Rugby Lyons)

Massimo CIOFFI (Valorubgy Emilia)

Francesco COZZI (S.S. Lazio Rugby 1927)

Mattia D’ANNA (Mogliano Rugby 1969)

Yaree Osron FANTINI (Mogliano Rugby 1969)

Alessandro FORCUCCI (Fiamme Oro Rugby)

Paul Marie FORONCELLI (Rangers Vicenza)

Riccardo GHELLI (FEMI-CZ Rovigo)

Alessio Gianluca GUARDIANO (Fiamme Oro Rugby)

Tommaso JANNELLI (Rugby Viadana 1970)

Lodovico MANNI (Petrarca Rugby)

Matteo MORELLI (Cavalieri Union Prato)

Richard PALETTA (Valorugby Emilia)

Luca PETROZZI (Benetton Rugby)

Jacopo SALVETTI (Sitav Rugby Lyons)

Leonardo SARTO (FEMI-CZ Rovigo, 35 caps)

Luca SPERANDIO (Benetton Rugby 11 caps)

Atleti invitati

Francesco BONAVOLONTA' (S.S. Lazio Rugby 1927)

Giovanni MONTEMAURI (S.S. Lazio Rugby 1927)