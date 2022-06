Assoluti di Ginnastica Aerobica, settima piazza per la coppia sannita Chiara Maria Salerno e Alessandro Aiello erano alla prima partecipazione in coppia mista.

Lo scorso fine settimana Monte di Procida ha ospitato i campionati Assoluti 2022 di Ginnastica Aerobica. La società organizzatrice ASD Chige ha accolto al Pala Pippo Coppola i migliori ginnasti d’Italia che hanno gareggiato nelle specialità individuale (maschile e femminile), coppia mista, trio e gruppo.

In gara per la società sannita diretta da Cristiana D’Anna gli atleti Chiara Maria Salerno e Alessandro Aiello. La colonna sonora della “Casa di carta” ha accompagnato i due ginnasti alla loro prima partecipazione in coppia mista all’assoluto. Buona la loro prestazione di gara; un

piccolo errore sulle difficoltà li ha penalizzati sul punteggio globale chiudendo la competizione al settimo posto con 17.200. Buona anche la performance di Alessandro Aiello nell’individuale maschile, gara di altissimo livello con la partecipazione degli atleti convocati per il prossimo mondiale. I due ginnasti di punta del Club Ginnastico Benevento stanno arricchendo il loro bagaglio tecnico con la motivazione e la consapevolezza di poter fare di più. Prossimo obiettivo coppa campioni e campionato di serie B.