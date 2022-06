Tennis, B1: il TC 2002 Benevento a caccia del punto salvezza Domenica contro l'ASD Colle Degli Dei potrebbe essere raggiunto l'obiettivo stagionale.

Il torneo a squadre di serie B1 sta per vivere le battute finali della prima fase. Il TC 2002 Benevento si è comportato molto bene nel gruppo 2 ed è sempre più vicino all’obiettivo primario della salvezza. “Quella è la priorità” spiega il direttore tecnico Antonio Leone. “Siamo contenti di quanto fatto ma ora il lavoro va finalizzato. Abbiamo l’occasione di salvarci matematicamente già domenica in casa contro l’ASD Colle Degli Dei. Ci basta un punto, speriamo di chiudere subito i giochi”.

Il TC 2002 Benevento è a 7 punti in quarta posizione in una classifica dominata dal CT Sassuolo che comanda a quota 12 precedendo proprio Colle Degli Dei a 9 e Vicenza che come i sanniti ha raccolto 7 punti; seguono Brindisi e Ceriano a 4, chiude il TC Finale a 0.

Si gioca domenica mattina dalle 10:00 sui campi del circolo sannita di Via Salvemini dove gli appassionati avranno un’altra occasione per vedere all’opera un grande lottatore come Vilardo, che si è confermato giocatore di grande spessore sia tecnico che morale con grande attaccamento al club.

Positivo anche l’apporto di Francesco Liucci, sempre presente e pronto a dare il proprio preziosissimo contributo sia in singolo che in doppio. Leone ha pescato benissimo anche dal mercato con l’arrivo di Fioravante che fino ad ora è stata una garanzia. Secondo campionato di B1, invece, per Pallavanti che sta facendo una preziosa esperienza in ottica futura.