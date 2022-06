Tennis, B1: TC 2002 Benevento sconfitto in casa da Colle degli Dei Il circolo sannita cede 4-2, preoccupazione per l'infortunio di Fioravante.

L’atteso confronto tra TC 2002 Benevento e Colle gegli Dei di Velletri non ha deluso le attese. I primi due match erano quelli che avrebbero potuto deciedere la sfida e alla fine così è stato.

Il primo confronto tra Elio Josè Lago e Enrico Fioravante, col giocatore campano costretto a lasciare il campo in lacrime, ha premiato gli ospiti. Lago si era imposto nel primo parziale per 6-4 ma Fioravante grazie alla sua esperienza e al proprio spessore morale è rimasto in partita riuscendo ad imporsi in un caldissimo tie-break nel secondo. Nel terzo ha cominciato a zoppicare prima di cadere dolorante e ha dovuto lasciare il campo accompagnato dallo staff del circolo sannita. Un vero peccato per un ragazzo che in questa stagione, al suo esordio con la squadra sannita, ha risposto sempre presente avendo un rendimento di alto livello.

Sopra 1-0, Colle degli Dei ha incassato anche il secondo punto grazie a Giuseppe Tresca. Il giocatore ospite ha vinto il primo set per 6-2 su Francesco Liucci (nella foto) che nel secondo ha dato battaglia, è riuscito a gestire meglio gli scambi essendo più aggressivo nei punti importanti. Sul 5-4 Tresca ha servito per il match ma Liucci è riuscito ad alzare l’asticella portando a casa il secondo parziale per 7-5. Nella terza e decisiva partita Tresca però è stato bravo a scappare subito via e ha chiuso sul 6-4 consegnando alla sua squadra un punto fondamentale.

Niente da fare invece per il giovane Pallavanti contro Andrea Fantini che si è imposto con un doppio 6-3. L’unico punto nei singolari per il TC 2002 Benevento è stato conquistato dal solito indomabile Francesco Vilardo che dopo 2 ore e 22 minuti di lotta ha avuto la meglio su Luca Fantini per 7-5 4-6 6-3.

Nei doppi senza Fioravante il direttore tecnico sannita, Antonio Leone, è stato costretto a schierare l’inedita coppia Ruggiero-Covelli che è stata travolta per 6-1 6-3 da Fantini e Lago. Inutile, ma solo ai fini del risultato odierno, la vittoria di Liucci e Vilardo su Fantini e Tresca per 6-0 6-1.