Scherma Paralimpica: la Pasquino sbanca Macerata con un doppio oro La sannita ha vinto sia nella sciabola che nella spada.

Macerata ha ospitato l’edizione 2022 dei Campionati italiana Paralimpici di scherma. Era presente anche la sannita Rossana Pasquino che ha dominato le sue specialità. La Professoressa continua il suo percorso in vista delle Paralimpiadi di Parigi conquistando successi sia nella spada che nella sciabola.

Nella giornata di sabato, proprio nella specialità della spada, la portacolori delle Fiamme Oro e dell’Accademia Beneventana Furno, si è imposta con grande personalità. Nei quarti ha superato la Fabbri per 15-4, vittoria con lo stesso punteggio anche in semifinale contro la Palmieri. Nell’ultimo atto della gara di spada la Pasquino ha superato per 15-3 la Biagini portando a casa la medaglia d’oro.

Domenica è arrivato il bis nella sciabola. Il cammino della Pasquino è stato anche in questo caso esaltante. Semifinale stravinta per 15-4 contro la Molinu, mentre in finale ha incontrato la Markowska che è stata superata per 15-11. Con due medaglie d’oro la Pasquino può essere sicuramente soddisfatta delal sua prestazione e continuare a lavorare con grande entusiasmo in vista degli appuntamenti più importanti.

CAMPIONATI ITALIANI PARALIMPICI - SCIABOLA FEMMINILE CAT. B - Macerata, 12 giugno 2022

Finale

Pasquino (Fiamme Oro Roma) b. Markowska (Fiamme Oro Roma) 15-11

Semifinali

Pasquino (Fiamme Oro Roma) b. Molinu (Circolo Schermistico Sassarese) 15-4

Markowska (Fiamme Oro Roma) b. Solomon (Minervium Scherma Manerbio) 15-8

Classifica: 1. Rossana Pasquino (Fiamme Oro Roma), 2. Julia Anna Markowska (Fiamme Oro Roma), 3. Roxana Diana Solomon (Minervium Scherma Manerbio), 3. Anna Giuseppina Molinu (Circolo Schermistico Sassarese).

CAMPIONATI ITALIANI PARALIMPICI - SPADA FEMMINILE CAT. B - Macerata, 11 giugno 2022



Finale

Pasquino (Fiamme Oro) b. Biagini (Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo) 15-3



Semifinali

Pasquino (Fiamme Oro) b. Palmieri (Circolo della Spada Rimini) 15-4

Biagini (Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo) b. Solomon (Minervium Scherma Manerbio) 15-5



Quarti

Pasquino (Fiamme Oro) b. Fabbri (Frascati Scherma) 15-4

Palmieri (Circolo della Spada Rimini) b. Markowska (Fiamme Oro) 15-13

Solomon (Minervium Scherma Manerbio) b. Bampini (Accademia Scherma Milano) 15-6

Biagini (Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo) b. Boscarino (Scherma Modica) 15-2



Classifica (10): 1. Rossana Pasquino (Fiamme Oro), 2. Alessia Biagini (Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo), 3. Alessia Palmieri (Circolo della Spada Rimini), 3. Roxana Solomon (Minervium Scherma Manerbio), 5. Julia Anna Markowska (Fiamme Oro), 6. Lisa Bampini (Accademia Scherma Milano), 7. Michela Fabbri (Frascati Scherma), 8. Maria Boscarino (Scherma Modica)