Accademia Olimpica Furno, un week end pieno di risultati importanti Tante le gare che hanno visto protagonisti i sanniti dai tricolori paralimpici fino alle giovanili

E’ stato un weekend ricco di soddisfazioni quello appena trascorso per l’Accademia Olimpica Beneventana di Scherma Maestro Antonio Furno. Nel campionato italiano paralimpico di scherma svoltosi a Macerata, Rossana Pasquino si conferma campionessa italiana sia di spada che di sciabola. Un doppio titolo per la schermitrice beneventana a dimostrazione del suo grande talento e che la corona come protagonista assoluta della scherma paralimpica nazionale.

Nello stesso torneo ottimo risultato per lo spadista dell’Accademia Luigi Fioretti, che guidato dai Maestri Francesca Boscarelli e Dino Meglio, ha disputato delle buone gare concludendo il suo percorso agli ottavi di finale. In campo giovanile doppio appuntamento lo scorso fine settimana per i giovani spadisti beneventani.

A Napoli per il Campionato regionale under 17 e under 20 soddisfacenti prestazioni di Mario Fallarino, Ivo Pacelli e Carmine Granito, che guidati dal tecnico Francesco De Curtis, hanno mostrato un’ottima padronanza con l’arma confrontandosi anche con avversari più esperti.

A Cassino, nel Campionato Interregionale Gran Premio Giovanissimi a squadre, i giovani spadisti, guidati dal tecnico Martina Corradino, si sono distinti portando a casa risultati preziosi.

Nella categoria bambine l’Accademia Olimpica ha conquistato una meravigliosa medaglia di bronzo, grazie alla compagine composta da: Elena Baldini, Arianna Catalano, Giulia Caporaso e Giada Cammarano (Giannone Caserta). Nella Categoria Giovanissimi la formazione composta da Antonio Di Domenico, Riccardo De Lerma, Matteo Anselmo (Partenope) ha ottenuto un brillante quinto posto.

Stesso risultato anche nella categoria Ragazze/Allievi grazie all’ottima prova della squadra composta da: Nina De Curtis, Ginevra Fiaschi, Gioia Zampelli e Elisabetta Rinaldi (Partenopeo).