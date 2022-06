Tennis Club 2002 Benevento campione regionale under 16 Pallavanti e Papa hanno trascinato la squadra di Leone nella final four giocata tra le mura amiche.

Presso il Tennis Club 2002 di via Salvemini a Benevento sono andati in scena tre giornate di grandi sfide per eleggere la regina under 16 del torneo a squadre regionale. La final four ha visto ai nastri di partenza li padroni di casa del TC 2002, il Tennis Ercole, il TC Napoli e il TC Fireball.

A portare a casa il titolo è stata la compagine del direttore tecnico Antonio Leone che ha vinto con merito dopo un percorso esaltante. Nella prima giornata i sanniti hanno superato il TC Fireball per 3-0 grazie alle vittorie nei singolari di Francesco Pallavanti su Ettore Iannitti con un doppio 6-2, e di Emanuele Papa che ha inflitto un netto 6-1 6-2 a Filippo De Bellis. Nel doppio sigillo finale di Luca Franco e Francesco Romano che si sono imposti 6-3 6-4 su Iannitti e De Bellis.

Nella seconda giornata i sanniti hanno battuto il Tennis Ercole per 2-1 grazie al successo di Pallavanti con un doppio 6-2 su Osti e di Emanuele Papa che ha battuto 6-4 7-5 Francesco Marotta. A punteggio ormai acquisito il doppio Franco-Romano ha perso con un doppio 7-5 da Osti e Marotta.

Nella terza e ultima giornata ancora un successo per i ragazzi di Leone. Il solito Pallavanti ha superato Di Giacomo per 6-4 6-1, mentre Papa si è imposto dopo una lunga battaglia su Fiorito. Il sannita ha vinto il primo set 7-5 ma ha perso il secondo per 6-3. La sfida si è decisa al super tie-break dove Papa ha regalato un punto fondamentale al TC 2002 vincendo 10-6. Nel doppio Franco e Romano hanno perso 6-2 6-2 da Di Giacomo e Fiorito ma hanno comunque potuto festeggiare la meritatissima vittoria del titolo regionale under 16.