Benevento 5, Volonnino e Stigliano trovano subito squadra in Campania I due ex giallorossi sono stati annunciati dal Sala Consilina del tecnico Fabio Oliva.

Dopo la separazione con il Benevento 5 Emanuele Volonnino e Raffaele Stigliano hanno trovato subito squadra. Entrambi hanno risposto presente all’appello del loro ex tecnico in giallorosso Fabio Oliva, che si è accasato allo Sporting Sala Consilina. La società salernitana ha sfruttato il rapporto tra il tecnico e i giocatori che hanno permesso al Benevento 5 di fare il fare il grande salto dalla serie B all’A2. Uomini di fiducia di Oliva che hanno dimostrato sul campo di poter fare bene anche in questa categoria.

Volonnino arriva a Sala Consilina dopo due splendide stagioni con i sanniti in cui, a quasi 30 anni, ha fatto vedere tutto il suo talento segnando trentasei reti e regalando tante giocate importanti e decisive ai compagni.

Anche Raffaele Stigliano è un classe 1992 ed è reduce da una stagione e mezza in giallorosso dove ha dato un ottimo contributo. Il suo mancino ha spesso risolto i problemi della squadra con cui solo qualche giorno fa ha chiuso il rapporto sportivo. Stigliano ritrova Oliva che in serie B lo aveva messo nelle condizioni ideali per mettere il suo talento al servizio del collettivo.

Sia per Oliva che per i due giocatori il prossimo campionato sarà molto importante e altrettanto suggestivo sarà il doppio confronto col Benevento 5 che intanto sta totalmente cambiando pelle.