Ansmes, continua la promozione dei valori dello sport L’Associazione Stelle al Merito Sportivo del Coni ha collaborato al "City Camp".

Continuano le iniziative dell’Ansmes sannita per la promozione dei valori dello sport. Si è concluso, infatti, presso l’impianto del Cral Poste il «City Camp» di basket organizzato in collaborazione dalle società Miwa Energia, Mini Basket Benevento e l’Associazione Stelle al Merito Sportivo del Coni. Ricco il programma dell’evento che si è tenuto presso i campi di via Giustiniani. I ragazzi nel corso della giornata hanno

svolto lezioni tecniche e partite di basket, mentre dopo il break snack si sono disputate le gare del torneo «City Camp». Uno dei momenti più significatovi dell’evento è stato quello che si è tenuto nella sala riunioni del Cral, dove è stato organizzato il convegno sul tema: «Parola all’esperto».

Ha relazionato il tecnico federale Bruno Annecchiarico, attualmente vice presidente della Miwa, mentre hanno introdotto l’incontro il presidente provinciale dell’Ansmes, Antonio Ricciardi e il segretario Cosimo Galliano. Molto interessante è stata la relazione di Annecchiarico, che del resto può vantare una militanza di oltre 50 anni nel mondo del basket non solo sannita, ma anche regionale, dove ha conquistato ben 17 vittorie nei vari campionati. Ha portato il suo saluto agli intervenuti il presidente regionale dell’Ansmes, Francesco Maturi e sono stati presenti i componenti del direttivo provinciale e i soci dell’Ansmes sannita.