Benevento 5, il nuovo tecnico è Lorenzo Nitti L'ex coach di Matera ha firmato un biennale per intraprendere un percorso con la società giallorossa

Il tanto atteso annuncio è arrivato. Il Benevento 5 ha scelto il proprio tecnico per i prossimi due anni. Si tratta di mister Lorenzo Nitti, tecnico che nelle ultime due stagioni ha guidato il CMB Matera in serie A dove ha colpo un piazzamento nei play off e la semifinale in Coppa Italia. Per lui contratto biennale, segnale evidente che in casa giallorossa c’è la voglia di dar vita ad un percorso importante.

Nitti riceve l’eredità di Oliva e Cundari, tecnici che nelle due precedenti stagioni hanno fatto benissimo. La rosa che avrà a disposizione sarà profondamente rivoluzionata. Sono già stati annunciati diversi addii. Ora è tempo di scegliere e ingaggiare nuove pedine per rendere il Benevento 5 solido e permettere al tecnico di iniziare la preparazione con la squadra al completo.