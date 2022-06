"Telesia 10K" dominio Etiope ed Ugandese per la gara più veloce d'Italia La gara non ha deluso le attese, tempi stellari e tanta partecipazione.

Si attendeva una corsa stellare e così è stato. La migliore in Italia in questo 2022 almeno a giudicare dai tempi ottenuti sia nella gara femminile che in quella maschile della 15ma edizione della «Telesia 10K». Nessun ritardo sul tabellino di marcia e competizione che è entrata subito nel vivo già dalle prime battute.

Rispettati i pronostici della vigilia. La vittoria, tra gli uomini, è andata all’ugandese Andrew Rotich Kwemoi con il tempo di 28’17”. Battuto il record del «Telesia» di 28’22” detenuto dal 2015 da Cosmas Birech. Seconda piazza per il keniano Kipkemoi Kimutai con 28’27’’ seguito a 28’45’’ dal connazionale Kiptoech Brian Limo.

Dominio africano anche tra le donne con la vittoria dell’etiope Tgist Assefa che con il suo 31’27’’ ha letteralmente abbattuto il record detenuto dal 2012 da Valeria Straneo di 32’24’’. Secondo posto per la keniana Moraa Winfridah Moseti con 28’27’’ seguita dall’ucraina naturalizzata italiana Sofia Yaremchuk con 33’23’’. Il tempo registrato dalla Assefa rappresenta la seconda migliore prestazione registrata, all times, sul territorio italiano mentre Kwemoi ha fermato il cronometro sul tempo della migliore prestazione su strada ottenuta in Italia nel 2022. Un successo derivante anche dal numero complessivo di partecipanti ci circa mille e 500 provenienti da tutto il centro sud Italia.

L'iniziativa è stata promossa e organizzata, come ormai da tradizione, dal «Telesia Running Team» con il patrocinio del comune di Telese Terme. Tanto lavoro, un massiccio apparato organizzativo sempre più rodato ed efficiente, grandi investimenti e sponsor illustri dietro le quinte di una manifestazione tra le più importanti del panorama nazionale.

Appuntamento con il podismo che viene rimandato solo di qualche mese con la quinta edizione della «Telesia 21K», gara sulla distanza di 21 chilometri, già in programma per il prossimo 2 ottobre, che ancora una volta tornerà a riaccendere la passione per la corsa della cittadina termale.