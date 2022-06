Tennis, B1: il TC 2002 Benevento pareggia col CT Ceriano e ottiene la salvezza Partite tutte molto veloci e con il 3-3 finale la squadra di Leone ha raggiunto l'obiettivo.

Il TC 2002 Benevento ha chiuso la sua avventura nel torneo a squadre di serie B1 2022. La compagine guidata dal direttore tecnico Antonio Leone ha agguantato l’obiettivo della tranquilla salvezza grazie al pareggio interno col CT Ceriano. Quelle andate in scena sui campi del circolo di via Salvemini sono state tutte partite molto veloci. Sono bastati meno di sessanta minuti a Francesco Liucci per sbarazzarsi di Lorenzo Furia con un netto 6-2 6-1.

Ko invece Francesco Pallavanti contro Massimiliano De Pasquale che si è imposto 6-2 6-1. Ancora un successo per il solito indomabile Francesco Vilardo che ha portato a casa il match contro Mattia Rossi col punteggio di 6-1 6-4. A regalare il momentaneo 2-2 al CT Ceriano ci ha pensato Nicolo Pirrello che ha superato 6-3 7-5 Riccardo Tomassetti.

Nei doppi, Leone ha scelto di andare sul sicuro affidandosi a Liucci e Vilardo che hanno dominato con un doppio 6-1 su Furia e Pirrello, mentre Covelli e Verdino hanno perso 6-1 6-0 contro Zanotti e Rossi. Il TC 2002 ha chiuso la classifica del girone 2 al quarto posto garantendosi la possibilità di competere in questa categoria anche nella prossima stagione.