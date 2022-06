Benevento 5, salutano altre due colonne della promozione in A2 Galletto e Di Luccio chiudono la propria avventura in giallorosso dopo due splendide stagioni.

Un ciclo si è chiuso. Un altro si sta per aprire. Con l’annuncio dell’arrivo di coach Nitti in panchina è cominciato un nuovo progetto tecnico che ovviamente prevede tante novità. Non ne faranno parte due colonne della scalata dalla serie B all’A2 come Antonio Di Luccio e Gennaro Galletto. Il primo, jolly indispensabile sia per Oliva che per Cundari, lascia Benevento con 27 reti e soprattutto tante corse utili alla squadra. Grinta, astuzia e cuore che dalle parti del Palatedeschi non scorderanno facilmente. Saluta anche il bomber Gennaro Galletto che chiude con 37 reti all’attivo e un grande contributo nelle due stagioni alla corte della società sannita. Entrambi, come confermato dal messaggio di saluto del Benevento 5, hanno dato tutto per questa maglia confermando di essere professionisti esemplari che nel Sannio potranno sentirsi per sempre come a casa.