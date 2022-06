Benevento 5, dalla Junior Domitia arrivano i gol di bomber Rennella La società sannita ha annunciato l'acquisto del primo giocatore del nuovo corso targato Nitti.

Il primo colpo del nuovo corso del Benevento 5 risponde al nome di Gennaro Rennella. Continua la politica vincente degli anni appena trascorsi dove la società ha pescato nelle categorie inferiori badando alla sostanza più che all’apparenza.

Il nuovo bomber giallorosso è reduce da due stagioni strabilianti con 47 reti nel 2020-2021 e addirittura 51 in serie B nella Junior Domitia. Per lui l’arrivo alla corte di mister Nitti sarà un grande banco di prova. La prima volta in serie A2 è una sfida da vincere per provare a coronare un sogno che è quello di ricevere una chiamata dalla massima serie e, come ha confidato qualche settimana fa in una intervista, addirittura una dalla Nazionale. Sognare è lecito. Lo sport regala spesso storie simili. Ecco perché Gennaro Rennella sembra essere un profilo adatto al Benevento 5 dove si cerca chi ha voglia di sognare e ha grande fame per scalare le posizioni del campionato di serie A2.