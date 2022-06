Benevento 5, saluta Matheus ma arriva un big come Mambella Cambio tra i pali in casa giallorossa, l'ex Active Network è un acquisto importante.

La rivoluzione è completata. Il Benevento 5 cambia abito e lo fa in tutti i ruoli. Anche in porta c’è un addio, quello del portierone brasiliano Matheus Dias Rocha, che lascia spazio a Francesco Mambella. Due estremi difensori di altissimo livello. Matheus si è accasato all’ASD Sporting Hornets Roma, mentre Mambella arriva da una stagione da grande protagonista tra i pali dell’Active Network.

Coach Lorenzo Nitti avrà a disposizione un portiere esperto che ha militato in massima serie con l’Acqua & Sapone e col Meta Catania. A Benevento troverà un palazzetto che ha conosciuto in questa stagione quando con la sua squadra si è imposto per 3-1 e soprattutto un progetto dove le idee hanno la priorità.

Mambella è un ottimo biglietto di presentazione anche per le ambizioni della società, che dopo un top coach come Nitti, un bomber affamato come Rennella, ha blindato la porta con l’esperienza e il talento di uno dei migliori portieri della categoria.